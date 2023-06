Cassino, 47enne arrestato per evasione dagli arresti domiciliari

Nella notte del 31 maggio scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino eseguivano il controllo presso l’abitazione di un 47enne di Cassino sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un tentato furto, senza trovarlo in casa. Immediate ricerche attivate per le vie della città Martire consentivano di intercettarlo e trarlo in arresto per il reato di evasione, essendosi allontanato arbitrariamente dall’abitazione ove era obbligato a permanere. Lo stesso, in attesa del giudizio direttissimo, veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari dall’Autorità Giudiziaria.

