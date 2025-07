CASSINO, 42ENNE DEFERITO PER PORTO INGIUSTIFICATO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE

Nella mattinata del 25 giugno u.s., i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cassino hanno deferito in stato di libertà un uomo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il soggetto, identificato in un pregiudicato 42enne residente nella provincia pontina, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato presso il Palazzo di Giustizia di Cassino per partecipare, in qualità di imputato, ad un’udienza penale a suo carico. Prima di sottoporsi ai controlli di sicurezza previsti all’ingresso dell’edificio, ha depositato all’interno della cassetta di sicurezza una mazzetta da muratore con manico in legno della lunghezza di 30 cm, oggetto potenzialmente pericoloso che portava al seguito.

L’episodio è stato immediatamente segnalato dal personale addetto alla vigilanza ai Carabinieri della Sezione di P.G., che sono intervenuti procedendo al sequestro dell’oggetto e alla segnalazione del soggetto all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento, tempestivo ed efficace, conferma l’efficienza del sistema di sicurezza attivo presso il tribunale e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela dell’incolumità degli operatori della giustizia e nella prevenzione di condotte potenzialmente pericolose.

L’Autorità Giudiziaria ha assunto ogni determinazione di competenza.

Il procedimento si trova nella fase di indagini preliminari, durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

