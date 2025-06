CASSINO – 28ENNE IN CARCERE PER FURTO AGGRAVATO

Dovrà espiare una pena detentiva in carcere per il reato di “furto aggravato”, commesso a Cassino nell’anno 2020. Questa è la condanna emanata a carico di una 28enne del luogo, già sottoposta alla detenzione domiciliare, per la quale l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ha disposto la traduzione in carcere, a seguito della violazione delle prescrizioni impostegli con la detenzione domiciliate. I militari della Stazione di Cassino, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione all’ordine di ripristino della detenzione in carcere a carico della donna, la quale al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Cassino.

