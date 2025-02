Cassino – 27enne arrestato per cumulo di pene

Nel pomeriggio di ieri, un 27enne cassinate, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica della Città Martire. Il provvedimento restrittivo trae origine da un cumulo di pene di diversa specie comminate dal Tribunale di Cassino a carico del giovane, perché responsabile di vari reati commessi nell’ambito del circondario di quest’ultimo organo giudiziario dal 2022 al 2024. Il condannato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà scontare la pena di anni due, mesi quattro e giorni 9 di reclusione. Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino sia per la prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità, sia per assicurare il risultato dei processi già conclusi con sentenza di condanna definitiva.

foto archivio