Cassinate – Stellantis, Picano:” Speranza e incoraggiamento e’ il messaggio di auguri di Natale di S.E. Antonazzo”

Le parole del Vescovo della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo Monsignor Gerardo Antonazzo rese nel suo messaggio di auguri di Natale nei confronti dei lavoratori di Stellantis e di tutto l’indotto risuonano come un grande incoraggiamento verso tutto tessuto produttivo del cassinate. È un messaggio di grande pacificazione che invita tutte le parti sociali ad organizzarsi per fronteggiare il momento delicato che si attraversa. Il riferimento alla speranza nella sua missiva deve tramutarsi in un invito a tutte le forze istituzionali a cooperare per mantenere alti i livelli produttivi e conseguentemente occupazionali dell’area industriale. Grazie Vescovo Antonazzo per l’occhio di riguardo che viene dato dalla Chiesa cattolica a questo straordinario territorio.

