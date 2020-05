Cassinate – Due giovani nei guai per falsa attestazione a P.U.

I militari della dipendente Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per “falsa attestazione a P.U.” un 35enne residente a Cervaro ed un 39enne di Villa Santa Lucia, in quanto il 35enne dichiarava che si era recato in Cassino per effettuare un prelevamento al bancomat dell’Ufficio Postale, poiché non funzionante presso il suo comune di residenza, mentre il 39enne dichiarava di doversi recare in una farmacia nella Città Martire per acquisto di medicinali in quanto quella del luogo di residenza ne era sprovvista. Gli immediati accertamenti effettuati consentivano di verificare che quanto dai due dichiarato era falso, poiché il bancomat ubicato presso l’ufficio Postale di residenza era perfettamente funzionante, mentre l’altro non si era mai recato presso la farmacia del proprio paese per acquisto medicinali. Il 39enne, inoltre, veniva proposto per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio. foto archivio

comunicato stampa