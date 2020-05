Cassinate – Controllo del territorio , misure anticovid: i risultati

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia, in Cassino e San Vittore del Lazio, hanno sanzionato amministrativamente per inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto nr.5 persone, di cui due cassinati sorpresi senza giustificato motivo nei pressi dell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari; un napoletano sorpreso aggirarsi senza giustificato motivo in Cassino; un romano controllato nei pressi della Stazione ferroviaria senza motivo o comprovata esigenza ed infine in San Vittore del Lazio è stato sanzionata una persona proveniente dalla capitale che a seguito del controllo riferiva di essersi recata in quel luogo per acquistare un’autovettura senza però essere in grado di indicare il venditore.

