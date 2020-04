Cassinate – Controllo del territorio, misure anticovid: sanzionate 23 persone

Nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino , venivano sanzionate, da personale della Sezione Radiomobile e dei Comandi Stazione di Cassino, Picinisco e Cervaro, complessivamente 23 persone poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi od a bordo di autovetture per le vie dei comuni di residenza, non fornivano una plausibile giustificazione rientrante nei casi di urgenza e necessità. Nel particolare, 19 venivano fermate nel territorio del Comune di Cassino , 1 nel territorio del comune di Picinisco , 2 nel territorio del comune di Villa Latina ed 1 nel territorio del comune di San Vittore del Lazio. Inoltre, l’uomo sanzionato nel comune di Picinisco, sorpreso mentre girovagava per le vie del predetto centro, alla vista dei militari, cercava di dileguarsi al fine di evitare la sanzione amministrativa ma, prontamente, veniva dai militari operanti i quali, dopo averlo identificato, lo sanzionavano amministrativamente.

comunicato stampa – foto archivio