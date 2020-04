Cassinate / Controllo del territorio, misure anticovid: sanzionate 13 persone

Continuano incessantemente i controlli disposti dal Comando Provinciale di Frosinone, tesi al contrasto dell’inosservanza alle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19. Nell’ambito di tali servizi i militari della Compagnia di Cassino hanno sanzionato amministrativamente per “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” 13 persone . In particolare a Vallerotonda e Piedimonte San Germano, i militari delle rispettive Stazioni sanzionavano rispettivamente un 20enne proveniente dalla provincia di Caserta ed una 22enne di Cassino, controllati lontano dai Comuni di loro residenza senza giustificato motivo. A Cassino venivano sanzionate 10 persone, sorprese lontano dalle loro residenze senza comprovate esigenze, nonché una 33enne dipendente di un esercizio commerciale della Città Martire, sorpresa a somministrare alimenti senza indossare la prescritta mascherina di protezione. A carico della donna veniva elevata una sanzionata amministrativa di € 400, mentre l’attività veniva proposta all’autorità competente per una chiusura da 5 a 30 giorni.

