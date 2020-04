Cassinate – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

in Villa Latina e Atina ,

i militari della limitrofa Stazione Carabinieri di Picinisco, sanzionavano tre persone del luogo in quanto venivano sorprese lontano dalle loro abitazioni senza poter fornire giustificazioni circa comprovate esigenze o situazioni di necessità;

– in Piedimonte San Germano ,

i militari della locale Stazione, sanzionavano per i motivi sopra addotti ulteriori quattro persone del luogo;

– in Cervaro,

i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà un 27enne del posto, per il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale”, poiché fermato a bordo dell’auto lungo la S.P. Cervaro – San Vittore del Lazio, dichiarava agli operanti false generalità sulla sua persona. Lo stesso, veniva anche sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa riguardante le prescrizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19, trovandosi lontano dalla propria residenza senza una valida giustificazione.

