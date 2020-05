Nel corso dei servizi di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, i militari dei Reparti dipendenti della Compagnia hanno proceduto a sanzionare amministrativamente 4 persone di cui due sorprese in Cassino mentre litigavano in strada senza indossare i dispositivi di protezione mentre in Acquafondata sono state controllate le altre due persone, residenti in comuni diversi, sorprese a bordo di autovettura senza valido motivo o comprovata esigenza.

