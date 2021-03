Cassinate, contrasto al contagio da COVID-19: 13 persone multate

Nel corso di predisposti servizi finalizzati al rispetto del vigente DPCM, tese a contrastare il contagio da COVID-19, il personale dei Reparti dipendenti della Compagnia di Cassino ha proceduto ad elevare le seguenti sanzioni amministrative:

– in Cassino, i militari della Stazione di Acquafondata hanno sanzionato 4 persone, di cui tre del luogo e una residente in Comune diverso, intente a consumare cibi e/o bevande nei pressi di una gelateria. A carico del soggetto non residente veniva altresì contestata la violazione amministrativa per il mancato rispetto del divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza;

– in Sant’Elia Fiumerapido, i militari della locale Stazione hanno elevato sanzione amministrativa, per il mancato rispetto dell’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 22,00 alle ore 05,00, nei confronti di due persone residenti a Cassino, nonché del divieto di spostamento in Comune diverso da quello di residenza;

– in Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti di una persona residente a Roccasecca per il mancato rispetto del divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza;

– in San Vittore del Lazio, i militari della Stazione di Cervaro hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti di tre persone residenti nella provincia di Roma, per l’inosservanza del divieto di spostamento dal Comune di residenza salve comprovate esigenze;

– in Cassino, i militari della locale Stazione hanno elevato sanzione amministrativa nei confronti di tre persone residenti in Comuni diversi per l’inosservanza del divieto di spostamento se non per comprovate esigenze. Uno di essi è stato sorpreso a consumare una bevanda nei presso di una gelateria del luogo.