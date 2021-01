Cassinate, consumano bevande alcoliche al bancone di un bar: multato gestore e 3 avventori

Nell’ambito di predisposti servizi tesi al rispetto delle disposizioni per il contenimento da contagio Covid-19, i militari della Stazione di Vallerotonda hanno elevato una sanzione amministrativa di € 400 al gestore e 3 avventori di un noto bar sito nell’alto cassinate, poiché erano stati trovati intenti a consumare bevande alcoliche al bancone, nonostante il divieto di consumazione sul posto previsto per tutte le attività di servizi di ristorazione dalla vigente normativa. Contestualmente veniva proposta la chiusura dell’attività commerciale per un periodo di gg 5.

COMUNICATO STAMPA

