Cassinate, 58enne trovato senza vita nella propria abitazione

Questa mattina intorno alle ore 10 un uomo A.M. 58enne di Cervaro e’ stato trovato privo di vita nella propria abitazione da una vicina di casa. La vicina che da giorni non vedeva l’uomo e’ andata a fargli visita vedendo la porta non chiusa a chiave, dopo aver suonato il campanello e’ entrata e la macabra scoperta, il 58enne era riverso a terra. Immediatamente avvisati i soccorsi e le forze dell’ordine i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul corpo dell’uomo le autorita’ giudiziare hanno predisposto l’esame autoptico.

