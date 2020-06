Cassa integrazione, Ciacciarelli (Lega): ” 420.000 bonifici ancora da effettuare”

“I pagamenti Inps sono ad un punto di stallo. Il presidente Tridico aveva assicurato che sarebbe stata soddisfatta tutta la platea entro venerdì scorso, ma ancora nulla. Si tratterebbe di più di 420.000 bonifici ancora da effettuare, dietro i quali si nascondono persone in difficoltà, famiglie intere, che per andare avanti hanno bisogno di liquidità immediata. È inaccettabile che debbano essere ancora in attesa di ricevere il saldo della cassa integrazione addirittura di marzo, sono trascorsi quasi 4 mesi. Il Paese non può permettersi che un istituto strategico e fondamentale per il mondo del lavoro in una fase così critica, come l’Inps sia in mano a vertici del tutto inadeguati. Tridico va assolutamente rimosso. In tutto questo, inoltre,il ministro del lavoro Catalfo invece di pensare agli italiani senza CIG perde tempo agli Stati Generali di Conte, in una villa lussuosa, tra ostriche e champagne. Agli italiani chi ci pensa!?”ha affermato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA