Caso Maurizio Cocco, Battisti (PD): “Grazie a Orfini per l’interrogazione, ora massima attenzione del Governo”

L’ingegnere di Fiuggi è detenuto da oltre due anni in Costa d’Avorio nonostante una pretendente sentenza di scarcerazione

“Desidero ringraziare l’onorevole Matteo Orfini primo firmatario dell’interrogazione alla Commissione Affari Esteri, presentata con l’onorevole Fabio Porta, in merito alla drammatica vicenda di Maurizio Cocco, nostro connazionale e cittadino di Fiuggi detenuto in condizioni critiche in Costa d’Avorio. È fondamentale che il Governo italiano continui a seguire da vicino questa situazione per garantire a Maurizio un giusto processo e condizioni di detenzione rispettose dei diritti umani”.

Lo dichiara in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Lazio del Partito Democratico, sul caso Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi detenuto in Costa D’Avorio.

“La sua storia – prosegue Battisti – desta grande preoccupazione: dopo due anni di detenzione e la caduta delle accuse iniziali, continua a restare in carcere a causa di nuove contestazioni, con un iter giudiziario che si sta dimostrando estremamente lento e complesso. È inaccettabile che, nonostante la sentenza che ne aveva disposto la scarcerazione, si trovi ancora dietro le sbarre in condizioni di salute molto precarie. Mi auguro che questa interrogazione sia un ulteriore stimolo affinché il Ministero degli Affari Esteri intensifichi gli sforzi diplomatici per ottenere risposte chiare e concrete dalle autorità ivoriane. Continueremo a tenere alta l’attenzione su questa vicenda fino a quando Maurizio non tornerà a casa dai suoi familiari, esasperati da una situazione drammatica. Trattandosi di un cittadino di Fiuggi, mi appello al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale, che ha fatto già approvare una mozione, alle concittadine ed ai concittadini, per continuare mobilitarci insieme e per far sentire che la nostra comunità è al fianco di Maurizio e della famiglia Cocco in questa vicenda assurda che auspichiamo termini presto nel migliore dei modi”.