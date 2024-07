Caso Lexitor, Codici: azioni di classe per difendere i consumatori dalle banche

Prosegue l’impegno dell’associazione Codici in merito alle estinzioni anticipate relative alla cessione del quinto. La vicenda riguarda l’annoso e famoso caso Lexitor, su cui la Corte Costituzionale si è espressa nel 2022 con una sentenza destinata a fare finalmente giustizia, almeno questo era l’auspicio dei consumatori. Purtroppo, a distanza di tempo, si registrano invece ancora problemi e questo è il motivo delle iniziative legali promosse dall’associazione Codici.“Speravamo che la vicenda avesse imboccato finalmente la strada giusta – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che grazie alla sentenza della Corte Costituzionale fosse iniziato un percorso positivo per i consumatori. Così non è stato, purtroppo. Per questo motivo ci siamo attivati promuovendo azioni di classe presso i maggiori tribunali italiani, in particolare Roma, Milano e Torino, nei confronti di alcune delle principali banche operanti nel settore della cessione del quinto”.“Continuiamo a registrare situazioni critiche presso molti intermediari – dichiara Marcello Padovani, avvocato di Codici –. Nello specifico, non vengono rimborsati gli oneri up-front, ovvero quelli pagati al momento dell’accensione del finanziamento. Il consumatore si trova così a subire dei conteggi di estinzione che non sono conformi alla legge. Si rendono, quindi, necessarie delle azioni di recupero su queste commissioni e attenzione, parliamo di migliaia di euro di danno per il consumatore”I consumatori in difficoltà con la richiesta di finanziamento per la cessione del quinto e di estinzione anticipata possono rivolgersi all’associazione Codici per verificare il corretto rimborso. Per informazioni ed assistenza telefonare al numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Correlati