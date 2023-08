Caso capretta uccisa, Fiorini (PSI):”chi si macchia di simili azioni infamanti non deve essere perdonato ma sanzionato rigorosamente”

La mamma dei cretini è sempre incinta. Il vile comportamento di quattro, stolidi, depravati, idioti, protagonisti del maltrattamento e uccisione di una piccola capra deve essere punito in modo esemplare. La violenza manifestata nel maltrattare, barbaramente, un piccolo animale è pari alla loro bieca inciviltà, ineducazione e igomininiosa malvagità. Chi si macchia di simili azioni infamanti non deve essere perdonato ma sanzionato rigorosamente. Invito le istituzioni preposte a non indulgere e a punire severamente questi barbari. Purtroppo, si assiste quotidianamente ad episodi raccapriccianti di giovani senza dignità e pudore da lasciare esterrefatti. È necessario porre un limite a questa sempre più frequente e dilagante inciviltà. Il nostro modello educativo ha evidenziato preoccupanti limiti, è necessario ripartire da una nuova modulazione didattica che censuri i comportamenti diseducativi e sia meritocratica. Basta con la socializzazione virtuale, basta con il tutto è lecito. Il futuro di questa nazione, purtroppo, è nelle mani anche di questi individui, parassiti, che mai saranno in grado di garantire un futuro radioso a questo paese. ( comunicato stampa)

Lorenzo Fiorini Partito Socialista Italiano