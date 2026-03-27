Casi di epatite A anche a Sora: situazione monitorata, nessun allarme

Si estende anche al territorio di Sora l’attenzione sanitaria legata ai recenti casi di epatite A registrati nella provincia di Frosinone. Secondo le ultime informazioni disponibili, nella città volsco-soriana sono stati individuati quattro casi, due dei quali riconducibili alla metà di marzo.

Le condizioni dei pazienti non destano preoccupazione: non si segnalano forme gravi e tutte le persone coinvolte risultano sotto osservazione da parte delle strutture sanitarie competenti. Il quadro generale, dunque, resta sotto controllo, senza elementi che facciano pensare a un’emergenza sanitaria.

Parallelamente, proseguono le attività di monitoraggio per ricostruire eventuali collegamenti tra i casi. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una possibile esposizione comune legata al consumo di alimenti, in particolare prodotti ittici, già indicati come possibile veicolo di contagio in altri episodi registrati nel territorio laziale nelle scorse settimane.

A livello provinciale, i casi segnalati nelle ultime settimane si inseriscono in un contesto più ampio che ha interessato anche l’area pontina, in Latina, dove si ipotizza un’origine comune legata a cibo contaminato. Anche in questo caso, tuttavia, l’evoluzione clinica dei pazienti è stata favorevole.