Cascate del Liri, il M5S chiede tempi certi per il riconoscimento del Monumento Naturale

Il 9 aprile scorso il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la mozione presentata dai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Valerio Novelli e Antonio Zuccalà, che prevede la modifica del perimetro dell’attuale Monumento Naturale “Area Verde Viscogliosi”, con l’inserimento anche della Cascata Verticale, nonché la nuova denominazione “Monumento Naturale Cascate del Liri”. L’iniziativa è stata intrapresa a seguito dell’assemblea pubblica di inizio anno organizzata dal Comitato Difesa Cascate, nato con l’obiettivo di salvarle dallo sfruttamento intensivo delle acque del Liri, la cui portata è peraltro da anni in progressiva diminuzione, e poi su richiesta dello stesso Comune di Isola del Liri. Tuttavia, a distanza di 5 mesi dalla sua approvazione, la mozione non ha fatto un solo passo avanti, nonostante sia stata votata all’unanimità e sia stata accolta, almeno a parole, con grande entusiasmo da tutti i partiti rappresentati in consiglio regionale. Più di un mese fa i nostri consiglieri regionali hanno invitato l’assessore regionale al Bilancio di FdI, Righini, a dare attuazione alla mozione senza perdere altro tempo, ma sono ancora in attesa di un qualche riscontro. Siamo di fronte a un ritardo del tutto ingiustificato e apparentemente inspiegabile, visto che proprio gli esponenti di Fratelli d’Italia, a partire dai rappresentanti del circolo di Isola del Liri fino al Vice Capogruppo regionale Daniele Maura, sono stati i più pronti a evidenziare il loro ruolo e a esaltare i loro meriti per l’avvenuta approvazione della mozione. Ora però, al di là della mera propaganda, è il momento in cui tutte le forze politiche effettivamente interessate alla salvaguardia del fiume Liri e delle sue Cascate devono attivarsi concretamente perché la mozione non rimanga lettera morta. A tal fine, sollecitiamo anche l’amministrazione comunale di Isola del Liri a intervenire presso la giunta regionale perché diventi al più presto realtà il Monumento Naturale delle Cascate del Liri, di particolare importanza per poter scongiurare la loro scomparsa e garantire la conservazione della loro integrità.

