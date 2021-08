Cascatalonga il motivo per cui quest’anno non si è tenuta, l’amministrazione ci tiene a una doverosa precisazione

A seguito di infondatezze lette in merito alla Cascatalonga e al motivo per cui quest’anno non si è tenuta, l’amministrazione ci tiene a una doverosa precisazione:all’inizio di giugno si tenne un incontro organizzato tra i consiglieri Stefano D’Amore e Stefano Vitale (tra l’altro iscritti alla Liri Runners), il presidente della U.I.S.P. Di Latina ing. Domenico Lattanzi, due rappresentanti della Scorrendo con il Liri (Marino Freddo e Ivo Urbini) e un rappresentante della Liri Runners (Domenico Fiorletta). Insieme si fece un sopralluogo sul percorso stabilito per la Cascatalonga a partire dal corso Roma: nel merito il dott. Lattanzi non solo non riteneva un problema la presenza delle fioriere, anzi, ne apprezzava la bellezza e anche la fruibilità rispetto al percorso della gara podistica. Addirittura a suo avviso, non era necessario nemmeno la transennatura perchè il percorso con i vasi “non era più pericoloso di altri tratti” (tipo la discesa a San Giuseppe), ma siccome l’organizzatore, a capo del quale è la responsabilità finale, non era dello stesso parare si optò per una transennatura davanti ai vasi per eliminare ogni rischio dagli stessi rappresentato. Detto questo si stabilirono il luogo di partenza, l’area destinata ai preparativi alla consegna delle pettorine ed al ristoro, il percorso e il luogo destinato alla premiazione (se ne individuarono due, a seconda di quelle che sarebbero state le norme anti-covid).Successivamente a questo incontro (qualche giorno dopo) ce ne fu un altro in aula consiliare alla presenza dei due consiglieri D’Amore e Vitale, una delegazione della Scorrendo con il Liri (Marino Freddo, dott. Luigi Turchetta, Vito Quadrini e Ivo Urbini) e un rappresentante dell’ufficio tecnico, nel quale i consiglieri comunali, oltre a ribadire la piena volontà di procedere con la manifestazione, comunicavano che l’amministrazione si rendeva disponibile a sostenere l’evento fornendo tutto il supporto logisitico e le relative spese (palco, protezione civile, costi SIAE) compresi i costi delle transenne che rappresentano la voce di spesa maggiore dell’evento. Inoltre, fatto il programma, poteva prendere in considerazione l’ipotesi di un ulteriore piccolo contributo economico.I rappresentanti della Scorrendo con il Liri, dopo un confronto fra le parti dichiaravano che a causa del COVID quest’anno non c’erano più i tempi tecnici per l’organizzazione della Cascatalonga pertanto era stato da loro deciso, di concerto con altre manifestazioni podistiche importanti della zona (Fondi, Roccasecca…) di rinviare tutto al prossimo anno.Il consigliere D’Amore, dopo aver ribadito tutto l’impegno e il sostegno dell’amministrazione, preso atto della decisione dell’associazione (considerando l’incertezza che il COVID ha lascito anche nell’ambito della organizzazione di eventi) chiese al Presidente della Scorrendo con il Liri di rendere pubblica la loro decisione al fine di evitare polemiche e strumentalizzazioni politiche dannose per il bene dell’evento stesso.Il comunicato non c’è mai stato, ma le strumentalizzazioni non sono mancate.l’Amministrazione ci teneva a chiarire i motivi per cui la Cascatalonga per quest’anno non si è tenuta, ma tornerà ad esserci il prossimo anno. Se il gruppo dirigente della Scorrendo con il Liri volesse confermare quanto esposto sarebbe un gesto apprezzabile.

comunicato stampa – foto archivio