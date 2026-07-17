Casamari, Dom Loreto Camilli riconfermato Abate: altri sei anni alla guida dell’Abbazia

Dom Loreto Camilli è stato riconfermato Abate dell’Abbazia di Casamari. La rielezione è stata sancita nella tarda mattinata di oggi dal Capitolo dell’Ordine Cistercense, riunito nel primo giorno del periodo elettivo.Una conferma che premia il lavoro svolto negli ultimi sei anni e rinnova la fiducia della comunità monastica nei confronti di Dom Loreto, che continuerà a guidare l’Abbazia per un nuovo mandato.La sua prima elezione risale al 23 luglio 2020, quando, a soli 55 anni, fu chiamato a ricoprire uno degli incarichi più prestigiosi della vita monastica cistercense. Da allora ha accompagnato l’Abbazia di Casamari con equilibrio, spirito di servizio e attenzione alla crescita spirituale e culturale della comunità. La riconferma rappresenta un segnale di continuità e di stabilità per una delle realtà religiose più importanti del territorio, punto di riferimento non solo per i fedeli ma anche per il patrimonio storico, artistico e culturale della Ciociaria. A Dom Loreto Camilli gli auguri di buon lavoro da Liritv per il nuovo sessennio alla guida dell’Abbazia di Casamari.