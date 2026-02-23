Casamari, al via il ripristino degli argini dell’Amaseno

Al via le operazioni di messa in sicurezza degli argini del fiume Amaseno nella zona antistante l’Abbazia di Casamari, area colpita dall’alluvione di inizio gennaio che ha provocato danni alle sponde influendo sulla stabilità idrogeologica del sito.

Nella mattinata di domenica, un sopralluogo congiunto tra Comune di Veroli, Consorzio di Bonifica Conca di Sora e Anbi Lazio alla presenza dell’Assessore regionale Giancarlo Righini e l’Abate Dom. Loreto Camilli.

L’intervento interesserà appunto le sponde e il letto del corso d’acqua, con opere mirate al consolidamento degli argini e delle condizioni di sicurezza idraulica e idrogeologica. Le lavorazioni saranno funzionali al ripristino dell’assetto spondale, alla protezione del Ponte Romano e del parcheggio adiacente, punti strategici per la zona e per la fruizione di uno dei luoghi più importanti del territorio.

“Si tratta di un intervento atteso e fondamentale – dichiara il Sindaco di Veroli, Germano Caperna – perché garantisce sicurezza a un’area di straordinario valore storico, culturale e ambientale. Dopo i danni subiti a gennaio era fondamentale intervenire con tempestività. Voglio ringraziare il Consorzio di Bonifica Conca di Sora per la rapidità operativa e la professionalità dimostrata, la Regione Lazio e l’Assessore Giancarlo Righini per l’attenzione concreta verso il nostro territorio e la risposta immediata che ha fornito. Un ringraziamento va anche a tutti gli uffici comunali per il lavoro puntuale e costante svolto in queste settimane e all’assessore Augusto Simonelli per l’impegno e il coordinamento assicurato fin dalle fasi iniziali. Questo risultato è la dimostrazione di quanto sia essenziale la collaborazione tra enti: quando le istituzioni lavorano in sinergia, si riescono a dare risposte efficaci e rapide”.

Focale il ruolo del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, che curerà l’esecuzione delle opere.

“Abbiamo attivato in tempi rapidi tutte le procedure necessarie – afferma il direttore del Consorzio, Aurelio Tagliaboschi – per garantire un intervento efficace e risolutivo. Questi lavori rappresentano un’azione prioritaria non solo sotto il profilo tecnico, ma anche per la salvaguardia di un’area di grande pregio storico e ambientale”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Assessore regionale Giancarlo Righini.

“Attraverso azioni come questa la Regione Lazio conferma il proprio impegno e la propria vicinanza ai territori – sottolinea l’assessore Giancarlo Righini – promuovendo interventi che rappresentano una concreta attività di cura, dove la prevenzione diventa strumento fondamentale per preservare siti di grande importanza come Casamari”.

