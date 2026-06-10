Casamari accoglie il Vescovo Massaro e 30 sacerdoti: giornata di fede, fraternità e scoperta dell’Abbazia

Una giornata all’insegna della spiritualità, della fraternità sacerdotale e della valorizzazione del patrimonio religioso quella vissuta questa mattina presso l’Abbazia di Casamari, che ha accolto in visita Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Massaro, Vescovo della Diocesi di Avezzano, accompagnato da trenta sacerdoti e tre diaconi.

La delegazione è stata ricevuta nella storica abbazia cistercense, dove ha partecipato alla celebrazione dell’Eucaristia nella Basilica. Al termine della funzione religiosa, gli ospiti hanno ricevuto il caloroso saluto di benvenuto dell’Abate di Casamari, Dom Loreto Camilli, che ha espresso gratitudine per la significativa visita e per il clima di comunione ecclesiale vissuto durante la mattinata. Successivamente il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare il complesso monastico e la preziosa biblioteca dell’abbazia. A guidare il percorso è stato fratel Riccardo, che ha illustrato brevemente la storia del monastero e della comunità monastica di Casamari, offrendo anche una testimonianza personale sulla vita religiosa e sul significato della presenza cistercense nel territorio. La visita si è conclusa con un momento conviviale in un vicino punto di ristoro, occasione per rafforzare i legami di amicizia e condivisione tra i partecipanti. Dall’Abbazia di Casamari è stato infine rivolto un sentito ringraziamento al Vescovo Giovanni Massaro, ai sacerdoti e ai diaconi della Diocesi di Avezzano per la gradita presenza, con l’auspicio di poterli accogliere nuovamente presto in uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della storia religiosa del territorio.