Casalvieri, rottamazione cartelle: Mario Borza sollecita l’Amministrazione per aiutare chi è in difficoltà

Il Consigliere Comunale Mario Libero Borza ha depositato ufficialmente una richiesta formale indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casalvieri per sollecitare l’adesione dell’ente alla cosiddetta “Rottamazione” delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi.

​La proposta mira a recepire la normativa nazionale che consente agli enti locali di offrire ai contribuenti una definizione agevolata dei debiti tributari. Attraverso questa misura i cittadini di Casalvieri avrebbero la possibilità di estinguere le proprie pendenze pagando esclusivamente la quota capitale e le spese di notifica, ottenendo lo stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

​”L’adesione a questa sanatoria rappresenta un’opportunità straordinaria per il Comune di Casalvieri – spiega il consigliere Borza nella sua nota – Da un lato, permetterebbe all’Ente di recuperare crediti che rischiano di diventare inesigibili, immettendo liquidità immediata nelle casse comunali; dall’altro, si configura come un atto di forte sensibilità sociale verso i cittadini e le imprese che si trovano in oggettive difficoltà economiche”.

​Nella richiesta, Borza sottolinea come numerosi altri comuni della provincia di Frosinone stiano già adottando simili regolamenti per andare incontro alle esigenze del territorio. Per questo motivo, il consigliere ha chiesto: ​l’avvio sollecito dell’iter amministrativo per l’approvazione formale dell’adesione alla misura; la predisposizione di una delibera di Consiglio Comunale e del relativo schema di regolamento per fissare criteri e termini chiari per i cittadini; la massima trasparenza e diffusione informativa per garantire che ogni contribuente sia informato di questa opportunità.

​Il consigliere Borza si è detto pronto a collaborare attivamente in Commissione e in Consiglio per la stesura degli atti necessari, auspicando una risposta celere da parte dell’Amministrazione per dare un segnale concreto di vicinanza alla cittadinanza.