Brutto incidente nella notte sulla strada che collega Casalvieri a Casalattico. Tre giovani 20enni che viaggiano a bordo di una Mercedes sono finiti con l’auto contro il muretto. I tre giovani della Valle di Comino, sono rimasti feriti ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasportati al nosocomio Sorano. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.

