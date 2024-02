Casalvieri, Il Questore Domenico Condello in visita alla Gemar Srl

Il Questore di Frosinone accolto dalla famiglia Rocca presso lo stabilimento Gemar Srl

Casalvieri – Venerdì 16 febbraio il Dott. Domenico Condello, Questore di Frosinone, nel prosieguo delle sue visite alla scoperta delle aziende del territorio, è stato in visita allo stabilimento Gemar Srl.

Il Questore è stato accolto da Genesio Rocca, titolare della Gemar Srl, che lo ha accompagnato in visita tra i diversi dipartimenti dello stabilimento, dalla produzione, al confezionamento, alla scoperta di un’azienda, leader mondiale nella produzione di palloncini in lattice.

Prodotti di eccellenza, distribuiti in tutto il mondo, che fanno di Gemar Srl un vero punto di riferimento nel settore. Gemar Srl nasce nel 1990 ma ha, dietro di sé, una storia che inizia nel 1902 e che vede tuttora in prima linea tutta la famiglia Rocca. Gemar Srl ha radici profonde nel territorio e ha saputo crescere ed evolversi nel corso degli anni, mantenendo sempre saldi i valori che ne hanno decretato il successo.

Produce ogni giorno più di 6 milioni di palloncini in lattice, distribuiti in tutto il mondo, facendo della ricerca e dell’innovazione i suoi fiori all’occhiello. L’azienda si colloca tra i principali player del settore a livello nazionale e internazionale.

Un impegno continuo verso i clienti ma soprattutto verso la sostenibilità. Gemar Srl è la prima azienda del settore balloon e party ad adottare il reporting di sostenibilità certificato secondo le linee guida GRI dal 2018. Gemar partecipa, inoltre, all’iniziativa di sostenibilità aziendale Global Compact delle Nazioni Unite, di cui condivide i principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione e sostegno per gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’incontro è stato un’occasione per il Questore di conoscere le attività e le iniziative dell’azienda che rappresenta un “unicum” sul territorio per la storia, l’orientamento verso la tecnologia, l’innovazione, l’internazionalità e la sostenibilità.

“Un’eccellenza che ha solide basi nel nostro territorio ma con uno sguardo verso il resto del mondo” afferma il titolare, Genesio Rocca. Moderna ed efficiente nella produzione e nei sistemi adottati e che trova la sua forza prorompente sul mercato grazie all’impegno dei dipendenti, più di 150, e della famiglia, da sempre in primo piano nel far conoscere la qualità dei palloncini Gemar Srl.