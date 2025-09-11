“Casalvieri – Frana al Monumento ai Caduti, Borza:” occorre intervenire subito per ripristinare lo stato dei luoghi”

Il maltempo di ieri (mercoledì 10 settembre), che ha flagellato l’intera Ciociaria, ha provocato disagi e danni anche in Valcomino, dove i fenomeni atmosferici sono stati molto intensi creando problemi a tutta la popolazione.A Casalvieri i violenti nubifragi hanno causato uno smottamento che ha interessato il terrapieno sul quale si trova il Monumento ai Caduti, lungo Viale Guglielmo Marconi. La frana è stata purtroppo importante e ha comportato, tra le altre cose, la chiusura della strada che costeggia il Monumento sia al transito automobilistico sia a quello pedonale.”Purtroppo – ha evidenziato il consigliere comunale di Casalvieri Mario Borza – il maltempo ha generato seri problemi e danni in tutta la Valle di Comino e anche nel nostro paese. Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge e le conseguenze sono notevoli. In merito – ha aggiunto Borza – rivolgo un appello all’Amministrazione comunale affinché vengano messi in atto rapidamente tutti gli interventi necessari, nell’immediato alla messa in sicurezza della zona attigua al Monumento e della stessa struttura commemorativa e, in prospettiva, per una celere bonifica della frana e per il ripristino dei luoghi”.”Sono certo – ha concluso Mario Borza – che il Comune si attiverà senza perdite di tempo affinché il danno venga sistemato al più presto, anche per consentire la riapertura della strada della quale solitamente si servono numerosi cittadini”.

Correlati