Casalvieri – Emergenza ACQUA!!! Un’Amministrazione al concreto servizio dei cittadini…. l’obiettivo del Consigliere Comunale Borza Mario

I cittadini casalvierani si trovano quotidianamente a dover affrontare numerose emergenze senza l’aiuto concreto del Sindaco Moscone e della sua G.M.

E’ accaduto lo scorso 18 agosto quando anche a Casalvieri si è verificata una sospensione idrica improvvisa.

Proprio in presenza di un’emergenza di tali dimensioni il Sindaco Moscone avrebbe dovuto far sentire la presenza dell’Amministrazione ai cittadini in maniera concreta.

Il Sindaco Moscone avrebbe DOVUTO PREVEDERE misure idonee a rendere possibile un APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA per fornire acqua potabile in una situazione di grave crisi idrica determinatasi nell’ambito di tutto il territorio, tenendo conto dell’eccezionale periodo estivo in cui le temperatura sono state molto alte.

Il Sindaco Moscone avrebbe DOVUTO ASSICURARE IL SERVIZIO IDRICO in condizioni di emergenza e prevedere un SERVIZIO ALTERNATIVO come ad esempio le “autobotti”, che avrebbe quantomeno tamponato un’esigenza primaria come quella della fornitura idrica.

Il Sindaco Moscone avrebbe dovuto tenere in considerazione dei bisogni di tutti i presenti nel Comune di Casalvieri, soprattutto delle famiglie ove vi è la presenza di anziani, invalidi e minori.

La precarietà degli impianti, la mancata solerzia dell’ACEA, le bollette esose, avrebbe dovuto indurre il Sindaco Moscone ad alzare la voce a difesa dei cittadini casalvierani ed a rivedere i discutibili accordi raggiunti con la società ACEA.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE È STATA COMPLETAMENTE ASSENTE, i cittadini sono stati costretti ad autogestirsi con grande fatica, senza conoscere i tempi e le modalità di ripristino.

Io Mario Borza, anche in qualità di Consigliere Comunale di Casalvieri, oltre a sollecitare il Sindaco Moscone affinché provveda a predisporre ogni mezzo idoneo a garantire una fornitura alternativa in caso di future emergenze (visto che non si tratta di casi isolati purtroppo), propongo l’istituzione di uno sportello pubblico che concretamente possa interagire con l’utenza e possa essere un valido supporto, per garantire una concreta alternativa.

Uno sportello pubblico che possa fornire informazioni utili a tutti i cittadini e nel contempo possa raccogliere tutte le rimostranze, le denunce degli utenti per le inadempienze e le problematiche presenti sul territorio connesse al servizio idrico e poste in essere da ACEA.

Uno sportello pubblico che possa fornire concretamente un’alternativa ai cittadini, sia attraverso la presenza fisica di un operatore, che attraverso i canali digitali; un valido supporto agli utenti.

Uno sportello pubblico che permetterà realmente di gestire le comunicazioni delle interruzioni del servizio e consentirà all’Amministrazione di ottenere strumenti per garantire la fornitura alternativa per una dotazione minima di acqua.

Con voi, per voi, per Casalvieri SEMPRE.

Cons. Com. Mario Borza

Comunicato stampa