Casalvieri e Madonna del Piano: con “Polis” gli uffici postali si preparano ad accogliere i servizi della pubblica amministrazione

I lavori comprendono una completa riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi, miglioramento del confort ambientale e l’abilitazione a erogare a sportello tre servizi INPS.

Prosegue il Progetto “Polis” negli uffici postali del frusinate. Poste Italiane, infatti, comunica che altri due uffici postali provinciali, Casalvieri (Piazza San Rocco) e Madonna del Piano (via Grotte di Pastena) sono interessati dagli interventi previsti dal Progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

In particolare, i lavori presso le due sedi comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso sportelli dedicati alla clientela dei due uffici.

I cittadini di Casalvieri potranno recarsi presso l’ufficio postale di Roselli, in via San Martino, 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45. Per ulteriori esigenze a disposizione dei cittadini anche la sede di Atina Inferiore, in via dei Sanniti, che osserva orario martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35, dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per la clientela di Madonna del Piano è stato invece attivato lo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Castro dei Volsci, in Via Porta della Valle, 30, con uno sportello dedicato alla clientela di Madonna del Piano, dove saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Si ricorda che l’ufficio postale è disponibile con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45. A disposizione dei cittadini, per eventuali esigenze, anche la sede di Ceccano, in Via Madonna della Pace, 108, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35, dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Gli interventi previsti presso i due uffici postali di Casalvieri e Madonna del Piano avranno una durata stimata in trenta giorni lavorativi.

Comunicato stampa – foto archivio