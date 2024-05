Casalvieri – Borza:”Contro di noi solo bugie: ma noi siamo più convinti e più forti che mai”

“Siamo pronti alla grande sfida elettorale, ma soprattutto siamo pronti a cambiare il nostro paese, a ridare slancio e sviluppo a quella Casalvieri per troppi anni costretta a vivere una fase di involuzione che l’ha costretta a perdere posizioni in tutti i campi”.Lo ha dichiarato Mario Borza, candidato sindaco con il gruppo civico “Casalvieri nel Cuore”, alla vigilia della presentazione ufficiale della sua lista.“Si tratta di una squadra molto forte – ha rimarcato Borza – della quale fanno parte persone qualificate, competenti e, dote che più conta, innamorate di Casalvieri. Ogni candidato è pronto ed ha le capacità giuste per cambiare, finalmente dopo lustri di buio, il paese. E a farlo nel segno della trasparenza e dell’onestà.In questo periodo hanno tentato di gettare fango su di noi e sulla mia persona raccontando favole e bugie – ha sottolineato ancora Borza – un mare di ignobili frottole con le quali però non sono riusciti ad imbrogliare i nostri concittadini che, sempre più numerosi, sostengono la nostra squadra. Fandonie senza né capo né coda raccontate da chi non ha argomenti e cerca di attaccarci perché in preda alla paura, coscienti che il vero cambiamento siamo solo noi, che per buttare in soffitta il vecchio, chi c’è stato fino a ieri o fino all’altro ieri, c’è una sola strada: dare fiducia a “Casalvieri nel Cuore”.Noi – ha concluso Borza – siamo pronti, più convinti e più forti che mai, ad amministrare il paese per restituirgli lustro e sviluppo. Sabato presenteremo la nostra lista e da quel momento inizierà il countdown per rilanciare Casalvieri”.

