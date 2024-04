Casalvieri, Borza: “Valorizzare i tesori del territorio per rilancio e sviluppo”

“Cultura, nel suo significato più ampio, da valorizzare come possibile volano per il rilancio dell’economia locale. Il nostro territorio è ricco di tesori naturalistici, artistici, storici, monumentali e anche archeologici ma finora – osserva il candidato sindaco Mario Borza – questo immenso patrimonio non ha ricevuto le dovute attenzioni da parte di un’Amministrazione comunale del tutto assente che in tanti anni non è riuscita ad imprimere la svolta che Casalvieri e il suo territorio meritano e di cui hanno fortemente bisogno.

Al contrario, in questo ambito si dovrebbero concentrare energie importanti e risorse capaci di promuovere le nostre ricchezze e trasformarle in posti di lavoro e in fonte di reddito. Si deve procedere alla promozione della nostra terra attraverso la valorizzazione degli innumerevoli beni che abbiamo.

Riteniamo indispensabile – ha evidenziato Mario Borza – adottare una politica di valorizzazione e promozione di questi tesori sfruttando, ad esempio, i fondi che la Regione mette a disposizione in tale ambito; favorendo la formazione di cooperative, soprattutto di giovani, per la gestione di servizi collegati al patrimonio naturalistico e storico che abbiamo; varando una seria e finora inesistente politica di promozione del territorio e, ma non ultimo come importanza, facendo rete con gli altri comuni della nostra meravigliosa Valcomino per creare circuiti di attrazione turistica capaci di calamitare flussi significativi di visitatori. Nei nostri programmi – ha concluso Borza – tutto questo c’è: con l’aiuto degli elettori di Casalvieri dopo l’8 e 9 giugno vi daremo seguito insieme”.

COMUNICATO STAMPA