Casalvieri, Borza: “Tracciolino, è ora di passare ai fatti concreti”

“Sulla vicenda del Tracciolino c’è qualcuno che tenta di cavalcare tardivamente una battaglia che noi, come Fratelli d’Italia della Valcomino, abbiamo intrapreso già da molto tempo. Ovviamente accogliamo con soddisfazione – sia pur moderata perché si tratta comunque di interventi solo parziali – che i nostri solleciti siano stati accolti a livello di Amministrazione provinciale, Ente di competenza della strada. Tuttavia, mi preme evidenziare due elementi: il primo riguarda la consistenza dei provvedimenti adottati. Infatti, il Tracciolino non ha bisogno solo di reti metalliche e della rimozione di qualche masso pericolante, pur importanti, ma del varo di un progetto organico che punti alla sua completa bonifica e alla sua riapertura. Un piano articolato, ecco ciò che serve, al fine di riattivare una strada nevralgica che collega due splendidi luoghi quali la Valle del Liri e la Valcomino permettendo una rinascita di questi territori (in termini turistici, paesaggistici e quindi economici) attraverso la valorizzazione delle magnifiche Gole del Melfa.

E poi, secondo elemento: il goffo tentativo di alcuni esponenti politici ed amministrativi di mettere il cappello su una battaglia che noi stiamo conducendo da tanto tempo. Basta qui ricordare l’impegno dell’associazione “Cultura e Identità”, del vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Antonio Abbate, che sul tema ha organizzato incontri su incontri e che ha già presentato un progetto innovativo per il Tracciolino. Attività alla quale si affianca quella mia personale, che in tutte le sedi ho rappresentato la necessità di riaprire in tempi rapidi la strada, in ciò supportato anche dall’onorevole Massimo Ruspandini che ha più volte ribadito il suo impegno per la comune causa. Insomma, chiediamo con forza che dalle parole si passi ai fatti concreti: idee e volontà di collaborare da parte nostra ci sono e ci saranno”.

COMUNICATO STAMPA