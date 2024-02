Casalvieri, Borza: “Territorio disseminato di rifiuti. Servono più controlli, senso civico e foto trappole”

“Le mini discariche a cielo aperto, figlie dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere, dell’assenza di controlli e di un’adeguata repressione, sono ormai da tanto, troppo tempo, disseminate in tutto il territorio comunale. Basta farsi una passeggiata per vederne a decine, alcune grandi altre più piccole, a seconda delle zone. Ma tutte, sottolineo tutte, sono lì da tanto tempo, in alcuni casi da anni, senza che l’Amministrazione comunale – che preferisce trincerarsi dietro il…“nulla” – abbia mai mosso un dito per bonificarle e per evitare il loro proliferare.

Casalvieri non merita tale stato di abbandono, i miei concittadini sono scontenti e, nel caso specifico, mi hanno inviato tante foto di rifiuti lasciati abbandonati ovunque. Anche in molte strade centrali dove le persone, le famiglie con i bambini, sono solite fare passeggiate, specie adesso che si avvicina la primavera.

Giornalmente sto monitorando lo stato del nostro paese in tutti i suoi settori e purtroppo sotto i miei occhi, come quelli della popolazione, c’è un quadro a tinte fosche.

Una situazione vergognosa, per restare al problema rifiuti, che andrebbe subito rimossa. Per il futuro sarà nostro impegno intensificare i controlli, organizzare incontri di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto dell’ambiente e anche far installare foto-trappole per incastrare chi abbandona rifiuti.

COMUNICATO STAMPA