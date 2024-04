Casalvieri – Borza:” sostegno alle imprese”

“Elaborare progetti concreti, snellire il fisco comunale e individuare fondi da destinare al sostegno del sistema imprenditoriale locale: è questo uno dei punti-cardine del nostro programma – evidenzia il candidato sindaco Mario Borza – volto a restituire slancio alle imprese del territorio, non dimenticando la necessità di rimuovere i vincoli strutturali che limitano la crescita economica e imbrigliano le forze produttive. E’ indispensabile sostenere chi fa impresa e crea ricchezza e posti di lavoro ricreando una vera strategia anche in questo ambito nel quale, come negli altri, l’ormai ex amministrazione comunale è stata per lunghi anni assente. In che modo? Favorendo, ad esempio, catene di approvvigionamento sicure – il famoso “Km0” – che crei un circuito virtuoso a tutto vantaggio del territorio e di chi vi opera e vive. Il riferimento è in particolare a Casalvieri ma lo sguardo può e deve essere rivolto a tutta la Valcomino, nella quale il nostro paese deve (ri)acquisire quella centralità che merita”.“Inoltre – ha proseguito Borza – fra le altre strade da percorrere c’è anche quella volta a favorire il credito alle imprese, attraverso accordi con gli istituti di credito, affinché molte di esse, come oggi accade, non si trovino costrette a chiudere o a limitare il proprio potenziale perché senza liquidità.Questi sono solo alcuni dei pilastri del nostro programma, ai quali dopo l’8 e 9 giugno daremo corso nel nostro comune”.

