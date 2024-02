Casalvieri, Borza: “Serve restituire Centralità a Casalvieri, ecco alcuni dei nostri progetti”

Creare un asse diretto con la Regione Lazio in particolare, ma anche con il Parlamento, per portare a Casalvieri le risorse necessarie a restituire al paese quella centralità ormai persa da tempo. Per farlo è necessario avere progetti, idee chiare, una visione strategica e complessiva del territorio e delle sue potenzialità e, appunto, le risorse economiche.

Cose che da troppo tempo mancano e che, purtroppo, hanno ridotto Casalvieri ai minimi termini. Grazie ad un filo diretto con la Regione e gli esponenti parlamentari a noi vicini e grazie ad un programma amministrativo fondato su concretezza e strategie vincenti, una volta alla guida del paese attueremo una serie di iniziative che restituiranno a Casalvieri il ruolo che merita, in Valcomino ma anche oltre.

Penso innanzitutto, ma solo per fare qualche esempio, all’immenso patrimonio ambientale e naturalistico che va valorizzato e promosso quale principale veicolo di attrazione di visitatori e turisti e quindi di nuovo sviluppo. Ma penso anche alle ricchezze del nostro centro storico, da anni abbandonato a sé stesso; alle tradizioni secolari, civili e religiose, da rinverdire e far conoscere; alle floride imprese che danno lavoro a centinaia di famiglie del posto ed oltre; al settore enogastronomico e della ristorazione che può vantare diverse ed indiscusse eccellenze.

E poi non dimentichiamo la vicinanza con la superstrada Cassino-Sora che in pochi minuti collega con due dei più importanti centri della provincia e, dulcis in fundo, la possibilità di fare “rete” con gli altri centri della nostra magnifica Valcomino per creare “pacchetti” turistici sinergici capaci di attrarre importanti flussi di visitatori.

Non sono sogni ma i nostri progetti per il rilancio e la centralità di Casalvieri che attueremo appena saremo al timone del paese.

