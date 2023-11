Casalvieri, Borza: “Per il Tracciolino non bastano le reti: serve un intervento radicale”

“Accolgo con moderata soddisfazione l’annuncio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto della S.P. 7 “Roccasecca-Casalvieri” tra il km 5+000 e il km 5+600 – località “Tracciolino” – nel territorio di Colle San Magno. I nostri ripetuti solleciti hanno infatti dato un primo esito, inducendo l’Amministrazione provinciale a compiere questo intervento, seppur parziale. E di ciò non possiamo che essere contenti. Tuttavia, di qui la nostra “moderata soddisfazione”, siamo ben lontani da quanto sarebbe necessario fare per una vera sistemazione e bonifica degli smottamenti del “Tracciolino” e quindi per arrivare alla sua riapertura.

“Occorre accelerare ed elaborare un progetto innovativo – ha spiegato Borza – che punti in tempi rapidi alla completa messa in sicurezza del Tracciolino ed alla sua nuova percorribilità. Un’opera che permetterebbe la valorizzazione delle Gole del Melfa, un luogo meraviglioso che potrebbe diventare fonte di sviluppo turistico, sociale, culturale, imprenditoriale ed economico.

Non possiamo certo accontentarci, anche se utile, dell’installazione di 600 metri quadrati di reti metalliche di protezione e della rimozione di qualche masso pericolante”.

COMUNICATO STAMPA