Casalvieri, Borza: “Mi candido per migliorare il paese”

Mario Borza, coordinatore di FdI per la Valcomino e consigliere comunale di Casalvieri, con l’inizio del nuovo anno svela quale sarà la natura della lista che lo supporterà nelle elezioni di primavera in cui “correrà” come candidato alla carica di Sindaco.

“Sono orgoglioso di annunciare che la nostra lista sarà di natura squisitamente civica – ha dichiarato in proposito, senza però per adesso parlare del nome – composta da giovani uomini e donne pronti a contribuire con il massimo impegno per dare il meglio alla nostra popolazione. Crediamo fermamente nella ricostruzione di una comunità in cui le persone possano essere libere di esprimersi, portare nuove idee e lavorare insieme per un futuro migliore. Il nostro obiettivo principale sarà mettere al centro del nostro programma politico le persone giovani e quelle anziane, ma soprattutto i più bisognosi”.

Borza ha quindi lanciato un appello ai tanti cittadini di Casalvieri che risiedono all’estero “affinché – ha rimarcato – tornino più spesso in paese, portando con sé parenti e amici. Troveranno in noi una comunità che li accoglierà a braccia aperte, disponibile e calorosa. Inoltre – ha aggiunto – lavoreremo molto sul turismo per attrarre nel nostro centro, ma anche in tutta la stupenda Valle di Comino, importanti flussi di visitatori. Saranno accolti a braccia aperte in un contesto moderno e con servizi all’avanguardia.

Il 2024 – ha concluso Borza rivolgendo gli auguri a tutti – dovrà essere un anno in cui adoperarci per una Casalvieri migliore sotto tutti i punti di vista. Insieme possiamo farcela: con Casalvieri nel cuore”.

COMUNICATO STAMPA