Casalvieri, Borza: “La priorità, creare un Centro sociale per favorire l’incontro fra le generazioni”

“Creare un Centro sociale nel quale favorire l’incontro, ma anche il confronto, fra le diverse generazioni, dai più giovani agli anziani: è questo uno dei più importanti punti programmatici miei e della lista che mi sosterrà nelle ormai imminenti elezioni comunali. Una struttura – ha dichiarato Mario Borza – fondamentale per elevare la qualità della vita della popolazione essendo in grado di favorire l’indispensabile socializzazione e di creare occasioni di svago, incontro e arricchimento personale e culturale”

“Casalvieri – ha aggiunto Borza – è uno dei pochi comuni, della Valcomino e più in generale, a non avere un centro sociale finalizzato, come detto, a fare comunità, a creare quel legame tra i più giovani, anche bambini, e le persone più mature che, con la loro esperienza, possono portare alla comunità stessa un grande insegnamento.

La presenza di un centro sociale costituisce un punto di riferimento, un faro, una lampada al piede – per fare riferimento ad un Salmo biblico – di quanti lo frequentano. Contribuendo a combattere la solitudine di molti, soprattutto anziani, e a tenere lontani dai pericoli i più giovani.

Pertanto – ha concluso Borza – sarà uno dei primi progetti, una volta alla guida del paese, quello di realizzare una struttura di questo genere, un vero, funzionale e moderno centro sociale, di cui tutta la comunità potrà trarre vantaggio e allo stesso tempo andare fiera”.

COMUNICATO STAMPA