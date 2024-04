Casalvieri, Borza: investire sui giovani per dare un futuro a paese e territorio

“Le nuove generazioni rappresentano il futuro, lo rappresentano tanto a livello nazionale quanto, forse ancora di più, a livello locale. Tanto più in un piccolo centro qual è Casalvieri. Ecco perché – afferma Mario Borza, candidato Sindaco – ritengo fondamentale investire risorse sulle politiche per i giovani. Farlo significa liberare nuove energie, aprirsi all’innovazione, coltivare talenti, produrre sviluppo. Insomma, significa costruire il nostro futuro.

In merito, nei nostri programmi ci sono progetti precisi e concreti per garantire ai nostri giovani gli strumenti giusti di supporto affinché possano pensare a Casalvieri e alla Valcomino come ai luoghi del loro futuro, dove realizzarsi professionalmente e come persone, dove crearsi una famiglia e dove, in altre parole, formare il loro futuro.

E’ quindi fondamentale – prosegue Borza – creare tutte le condizioni necessarie affinché i nostri giovani restino, o tornino, qui nel nostro paese: penso alla creazione di strutture per le attività culturali, sportive, artistiche, musicali e, forse soprattutto, per la creazione di opportunità occupazionali.

E poi la scuola, che deve diventare il centro nevralgico del territorio e della sua comunità, anello di congiunzione tra famiglie e istituzioni, con aperture pomeridiane e sinergia con gli enti del Terzo settore per ampliare l’offerta culturale e sportiva all’interno del mondo scolastico.

Servono anche campagne di sensibilizzazione e informazione per fornire ai nostri giovani gli strumenti adeguati per tenersi lontani dalle facili e pericolose tentazioni dell’epoca che viviamo.

Insomma – ha concluso il candidato Sindaco Mario Borza – occorre puntare con decisione sui giovani: noi abbiamo idee e uomini giusti per fare tutto ciò e siamo certi che i cittadini di Casalvieri lo capiranno e ci premieranno con il loro voto”.

COMUNICATO STAMPA