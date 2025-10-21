Casalvieri – Borza incalza il Sindaco sulla sicurezza dell’incrocio di San Leonardo. “Pronto a coinvolgere la Provincia”

Il consigliere comunale di Casalvieri, Mario Borza, incalza il sindaco Franco Moscone e l’intera Amministrazione comunale del centro della Valcomino in merito alla situazione di pericolo in cui versa tutta l’area situata presso l’incrocio in località San Leonardo (via della Vandra).

E lo fa con un atto ufficiale, vale a dire l’invio di una Pec a Sindaco e Amministrazione (iniziativa istituzionale che segue la segnalazione già fatta all’inizio di settembre, quindi quasi due mesi fa), per chiedere chiarimenti sullo stato della messa in sicurezza dell’incrocio.

“A seguito del mio recente intervento sulla stampa locale e delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini – scrive Borza, che siede sui banchi dell’opposizione – desidero formalmente chiedere se, dopo i miei solleciti e le continue richieste della popolazione, l’Amministrazione comunale abbia provveduto ad avviare un confronto con gli Enti competenti, in particolare con la Provincia, al fine di individuare e attuare le misure necessarie per la messa in sicurezza dell’incrocio situato in località San Leonardo, lungo la strada provinciale “Sferracavallo” (oggi via della Vandra)”.

“Tale incrocio, come noto – rincara la dose Borza – è stato più volte teatro di incidenti stradali anche gravi, causando preoccupazione e disagi non solo ai residenti della zona, ma anche agli automobilisti che quotidianamente vi transitano”.

“Alla luce di ciò, si chiede di conoscere la posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale in merito alla vicenda, nonché le eventuali iniziative intraprese o programmate per risolvere una situazione che da anni rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica”.

Il consigliere Mario Borza, che come sempre si è fatto portavoce delle istanze, delle necessità e delle proteste dei cittadini che a lui si rivolgono, chiude la missiva da un lato “confidando in un riscontro chiaro e tempestivo” da parte del Sindaco e, dall’altro, precisando, con spirito costruttivo e propositivo, di “restare a disposizione per ogni utile confronto nell’interesse esclusivo della cittadinanza”.

Nello stesso tempo Borza, in caso di mancanza di risposte chiare o di prolungata inerzia amministrativa, si dice pronto ad attivarsi personalmente presso la Provincia e il presidente Di Stefano, è infatti dell’Ente di Frosinone la competenza della strada e quindi dell’incrocio, per denunciare il problema e chiedere interventi urgenti e risolutivi.

Foto archivio

