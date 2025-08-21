Casalvieri, Borza: “I contenitori per gli abiti usati vanno spostati per evitare problemi igienici e danno al decoro urbano”

“I contenitori per la raccolta degli abiti usati vanno spostati in un’area più consona”. La richiesta, frutto di una serie di segnalazioni da parte dei cittadini di Casalvieri, è rivolta all’Amministrazione comunale e arriva dal consigliere comunale Mario Borza, che in merito è stato più volte contattato dalla popolazione.

“Si tratta – ha spiegato Borza – di un doppio problema, igienico e di decoro urbano, soprattutto se pensiamo ai raccoglitori posizionati a ridosso della storica chiesa di Roselli. I panni usati di cui le persone si disfano e che, con grande generosità, scelgono di donare a chi ne ha più bisogno, spesso traboccano dai contenitori e di conseguenza finiscono sulla strada. Il risultato è che, in assenza di una celere raccolta da parte della ditta incaricata del servizio, restano lì per troppo tempo, costituendo innanzitutto uno sfregio al decoro urbano e poi rappresentando anche un problema igienico visto che a lungo andare i panni, esposti anche alla pioggia e alle intemperie, finiscono con l’emanare cattivi odori assai sgradevoli per chi passa nei pressi dei cassonetti e in particolare per quanti risiedono nelle loro adiacenze. Inoltre, diventano rifugio per gli animali e rischiano anche di deteriorarsi”.

Tali cassonetti al momento sono posizionati oltre che nei pressi della chiesa di Roselli anche davanti alle scuole del paese e al campo di basket.

Borza quindi, sempre facendosi portavoce delle istanze di diversi cittadini, invita l’Amministrazione comunale a considerare la possibilità, in accordo con la ditta che gestisce il servizio, di spostare tali contenitori nell’ampio parcheggio del cimitero comunale, dove sia il posizionamento degli abiti sia la loro raccolta sarebbe più agevole e non comporterebbe danni per il decoro cittadino e la pubblica igiene.

COMUNICATO STAMPA

