Casalvieri, Borza: “Centro storico da recuperare. Priorità del nostro programma elettorale”

“Recupero, valorizzazione e rilancio del centro storico: è questa una delle priorità del nostro programma elettorale. Un obiettivo – afferma Mario Borza, candidato sindaco di Casalvieri – da raggiungere per fare di Casalvieri uno dei punti di riferimento di tutta la Valle di Comino, per offrire ai nostri concittadini un luogo degno in cui vivere e, non ultimo, per attrarre turisti e visitatori che potrebbero portare linfa vitale alle attività commerciali, e non solo, del paese”.

Borza ha quindi proseguito: “La rivalutazione del nostro centro storico è cruciale anche al fine di preservare la nostra identità culturale e storica, offrendo un legame tangibile con le nostre radici che possa contribuire a mantenere viva la memoria collettiva della comunità.

Inoltre, il recupero e la valorizzazione del centro storico – ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia, partito di cui è responsabile per la Valcomino – possono promuovere lo sviluppo sostenibile, come detto prima attirando turisti e sostenendo le attività locali, creando un circolo virtuoso che porterebbe benefici economici e sociali all’intera comunità”.

Nello specifico, i primi interventi da compiere dovrebbero riguardare, utilizzando anche fondi regionali ed europei, la cinta muraria abbandonata a se stessa, la pavimentazione mai rifatta da troppo tempo, il miglioramento del decoro urbano e, per fermarci ad alcuni esempi, il completamento del restauro della chiesa di San Nicola, ad oggi totalmente abbandonata e fonte di pericolo per i cittadini: i ponteggi, infatti, sono rimasti lì alla mercé di tutti, mentre il cancello è aperto con la conseguenziale possibilità che chiunque possa inoltrarsi fra i ruderi con potenziale pericolo per l’incolumità fisica.

COMUNICATO STAMPA