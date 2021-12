Casalvieri, Borza: Ancora un “Natale silenzioso”, le campane non suoneranno

Carissimi concittadini,

in occasione delle prossime festività natalizie, voglio augurare a voi ed alle vostre famiglie tanta serenità.

Mi rendo conto che è difficile essere sereni in questo periodo perché troppi problemi hanno colpito molte persone e soprattutto troppe incompletezze ed assenze si sono riscontrate nel nostro Paese.

Un Paese, senza un percorso ed una struttura amministrativa seria e capace, difficilmente riesce a crescere ed a prendere il volo.

Anzi, in verità, un percorso è stato fatto dall’Amministrazione Moscone!!!!! quello “illuminato”.

Le luminarie, quelle del nostro Paese, sparse qua e là, senza continuità, in assenza dell’auspicata folla di persone, senza quel previsto richiamo, senza quell’utilità economica per tutti i commercianti così come sognata dal Sindaco Moscone e dall’Assessore Zincone.

Non si è affatto registrato un sovraffollamento in Paese, ma si è potuto notare che l’occasione ha reso felici la famiglia del Sindaco e quella dell’Assessore Zincone, così come è emerso nel reportage fotografico dell’accensione delle luminarie.

Se l’Amministrazione Comunale del Sindaco Moscone si fosse attivata per riaprire il Centro Storico, se avesse riorganizzato le attività sportive, se avesse preso iniziative per il Mercato domenicale, se avesse collaborato fattivamente con le scuole presenti sul territorio, sicuramente il Paese avrebbe richiamato tantissime persone e sarebbe decollato concretamente, non con le chiacchiere da FB.

In proposito, volevo chiedere al Sindaco Moscone, all’Assessore Zincone ed al Vice Sindaco D’Agostini, ma non ero io quello che utilizzava FB e faceva chiacchiere da bar, mentre loro lavoravano concretamente nella sede Municipale?

Cari concittadini, voglio evidenziare inoltre, che l’Amministrazione ha pensato alle luminarie, ma questo sarà un altro “Natale silenzioso” perché anche quest’anno le campane della nostra maestosa Chiesa non suoneranno.

E’ davvero triste pensare all’insensibilità di questa Amministrazione comunale, che nulla ha fatto per ripristinare le campane della Chiesa Collegiata San Giovanni Battista Evangelista.

Un gruppo promotore mi ha chiesto di aderire alla raccolta di fondi per contribuire alla riparazione delle campane.

Io sono d’accordo e voglio impegnarmi insieme a loro.

Le campane della Chiesa Collegiata dovranno suonare e pian piano il Paese rifiorirà.

Vi auguro un caloroso Buon Natale a tutti.

Con voi, per voi, per Casalvieri SEMPRE

Mario Borza

COMUNICATO STAMPA