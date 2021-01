Era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, quando ha avuto un malore ed è uscito fuori strada. È successo in mattinata in località Sant’andrea, purtroppo per l’uomo, un 73enne di Casalattico non c’è stato nulla da fare, è deceduto.Sul posto oltre i sanitari del 118,vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Foto archivio