Il capoluogo ciociaro sotto scacco dei ladri, anche la notte di Capodanno sono entrati in un’abitazione in via Baden Powell, mentre i proprietari era fuori a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, una volta rientrati a casa hanno fatto l’amara scoperta. I cittadini chiedono più controlli e nelle zone più a rischio una videosorveglianza in modo da scoraggiare i malviventi.

Foto archivio