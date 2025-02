“Casa Sanremo”, la Camera di Commercio Frosinone Latina al fianco delle imprese del settore florovivaistico

Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare a “Casa Sanremo” al fianco delle imprese del settore florovivaistico. Lo spazio riservato alla Regione Lazio, nell’area hospitality ufficiale del Festival, vanta infatti una lounge esclusiva dedicata alla promozione della filiera florovivaistica regionale: circa 100mq sono stati allestiti con le produzioni delle imprese aderenti all’Associazione della Filiera Florovivaistica del Lazio che hanno creato una cornice verde, fiorita e colorata, perfetta per le attività che si svolgeranno all’interno degli spazi per tutta la durata del Festival della canzone italiana.

Un’occasione unica per valorizzare il comparto raccontandone il ruolo strategico per l’economia e per l’area vasta Frosinone Latina. In quest’ottica, Ente e Azienda Speciale hanno da subito sposato l’iniziativa, dando il loro contributo all’Associazione della Filiera Florovivaistica del Lazio, guidata dal Presidente Remo Di Meo, nella convinzione che la partecipazione delle imprese locali a “Casa Sanremo”, cuore pulsante del Festival, possa rappresentare per loro una grande opportunità di visibilità e networking. Nel settore lounge si svolgeranno, infatti, eventi, interviste, talk ed altre attività.

“Un’occasione imperdibile di promozione e visibilità, anche internazionale, per il nostro florovivaismo e per tutta l’area vasta Frosinone Latina – ha commentato il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora – Il Lazio è tra i principali poli florovivaistici italiani, con un comparto produttivo altamente specializzato e orientato all’export che risulta strategico per la nostra economia. Per questo abbiamo deciso di affiancare le imprese che saranno protagoniste proprio in questi giorni a “Casa Sanremo”. La Camera di Commercio è fortemente impegnata in azioni di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze. Al settore florovivaistico, non a caso, abbiamo dedicato un percorso di seminari gratuiti e in presenza che ha registrato una grande partecipazione. Segno che la formazione è sempre più avvertita dalle imprese come imprescindibile per la crescita e lo sviluppo”.

Il Presidente dell’Azienda Speciale Informare. Luigi Niccolini, ha evidenziato: “La decisione di affiancare le imprese del settore florovivaistico a Sanremo è un altro importante tassello della strategia di valorizzazione del comparto agricolo che da tempo stiamo portando avanti. Valorizzazione e promozione sono le direttrici principali sulle quali ci muoviamo, senza dimenticare l’internazionalizzazione. E le nostre produzioni hanno tutte le carte in regola per competere sui mercati nazionali ed internazionali. Fare rete con gli operatori e promuovere un’azione unitaria ci permette di intercettare le esigenze del comparto dando risposte concrete, come in questo caso: anche il nostro supporto è stato, infatti, determinante per consentire all’Associazione della Filiera Florovivaistica del Lazio di realizzare il sogno di “Casa Sanremo”.