Casa. Rocca: «Incontrata rappresentanza residenti Enasarco. Chiederò al sindaco Gualtieri di incontrarli»

«Ho ricevuto il Comitato 19 dicembre, sorto per rappresentare le istanze di oltre 5000 cittadini residenti nelle case Enasarco, che mi ha rappresentato la preoccupazione derivante dall’acquisto, attualmente, di 1040 case, per destinarle alle liste ERP del Comune di Roma. Gli effetti economici e sociali che deriverebbero dalla creazione di tali Condomini misti hanno spinto i cittadini a raccogliere oltre 2000 firme per chiedere al Comune di Roma di ritirare la manifestazione di interesse all’acquisto, in considerazione anche degli elevati oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria che li caratterizza e del pericolo di svalutazione del valore degli stessi. I rappresentanti chiedono un immediato ritiro e sottolineano il “no” a esperimenti sociali imposti dall’alto.Comprendo la preoccupazione di questi cittadini e ho ribadito loro la vicinanza mia e della Regione. Chiederò al sindaco Gualtieri di incontrarli in tempi rapidi, affinché possano condividere la loro angoscia e presentare le loro legittime richieste, nella speranza che si metta fine a una vicenda che desta angoscia a tante famiglie romane.». Lo dichiara Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.