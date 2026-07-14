Casa occupata e corrente rubata: intervento della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, a Frosinone, ha svolto un servizio ad alto impatto con particolare attenzione al fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi.

Nel corso di tale attività gli operatori della Squadra Mobile, in ausilio all’Ufficiale giudiziario incaricato della procedura di rilascio dell’immobile occupato, riscontravano la presenza all’interno dell’appartamento di un cane, riaffidato al proprietario, nel frattempo arrivato.

Lo stesso riprendeva alcuni oggetti, di cui rivendicava la proprietà tra cui le stesse crocchette del cane.

Nella circostanza, veniva riscontrato un allaccio abusivo della corrente elettrica, collegato alla presa della luce condominiale presente nell’androne.

In considerazione di quanto accertato, l’uomo veniva denunciato per i reati di occupazione abusiva e furto aggravato di energia elettrica.

Al termine delle operazioni di rito l’appartamento veniva restituito all’avente diritto.