Casa della Salute di Pontecorvo, il 2025 dell’eccellenza sanitaria: Radiologia ai vertici regionali con 25mila esami

Si chiude un 2025 all’insegna di risultati concreti e significativi per la Casa della Salute di Pontecorvo, che consolida il proprio ruolo di presidio sanitario di riferimento per il territorio. In particolare, il servizio di Radiologia si conferma tra le eccellenze regionali, sia per volumi di attività che per qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

A tracciare il bilancio dell’anno appena concluso e ad anticipare le prospettive future è il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, che sottolinea con soddisfazione i numeri raggiunti e il livello del servizio garantito. Nel corso del 2025, infatti, il reparto di Radiologia ha fatto registrare quasi 25mila esami ambulatoriali, un dato di assoluto rilievo che colloca la struttura ai vertici del sistema sanitario regionale.

Un risultato che non è frutto del caso, ma di un impegno costante portato avanti negli ultimi anni, che ha consentito l’attivazione di nuovi servizi e il progressivo miglioramento dell’offerta sanitaria cittadina. Volumi elevati di prestazioni, professionalità del personale e attenzione al rapporto con l’utenza rappresentano, secondo il primo cittadino, gli elementi distintivi di una struttura capace di rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio.

«I numeri – evidenzia Rotondo – testimoniano non solo l’intensa attività svolta, ma anche la fiducia che i cittadini ripongono nei servizi sanitari territoriali. La cortesia e la competenza degli operatori contribuiscono in maniera determinante a rafforzare questo rapporto».

Lo sguardo è ora rivolto al futuro. Il 2026, annuncia il sindaco, sarà un anno di svolta per la sanità locale, grazie all’arrivo di nuove e importanti dotazioni tecnologiche che permetteranno di ampliare ulteriormente l’offerta e di innalzare ancora il livello delle prestazioni. Un percorso di crescita che punta a consolidare Pontecorvo come punto di riferimento sanitario non solo per la città, ma per l’intero comprensorio.

